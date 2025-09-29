Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci | Negazionista E’ polemica

Maurizio Gasparri attacca in diretta tv l’inviata della Rai, Lucia Goracci, e scatena una polemica politico-mediatica. Il presidente dei senatori di Forza Italia, ospite di Restart su Rai3, si è scagliato contro la giornalista intervenendo sul delicato tema della Global Sumud Flotilla e sulle mosse del governo italiano. Gasparri: “Goracci negazionista sul 7 ottobre”. “Chi ha attivato tutta quella filiera per aiutare la Flotilla dopo gli attacchi è Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, che ha dialogato con Cipro, Zuppi, Pizzaballa e la Chiesa. Il Presidente Mattarella ha rilanciato questo appello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

