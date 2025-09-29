Maurizio Gasparri attacca Lucia Goracci accuse di negazionismo | infuria la polemica

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attacco in diretta tv. Nuovo scontro politico-mediatico: Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha attaccato duramente Lucia Goracci, inviata Rai, durante la trasmissione Restart su Rai3. Al centro del dibattito, la Global Sumud Flotilla e le iniziative del governo italiano. Gasparri ha accusato la giornalista di essere stata “ negazionista sugli orrori del 7 ottobre ”, affermando che avrebbe negato il rogo di bambini in quell’occasione. “La Goracci si vergogni”, ha dichiarato in diretta. Le giustificazioni di Gasparri. Il senatore ha rivendicato l’impegno del governo, sottolineando il ruolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente Mattarella e delle istituzioni italiane nell’assistenza a migliaia di bambini palestinesi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maurizio Gasparri attacca Lucia Goracci, accuse di “negazionismo”: infuria la polemica

