Maurizio Gasparri attacca Lucia Goracci accuse di negazionismo | infuria la polemica

Dayitalianews.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attacco in diretta tv. Nuovo scontro politico-mediatico: Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha attaccato duramente Lucia Goracci, inviata Rai, durante la trasmissione Restart su Rai3. Al centro del dibattito, la Global Sumud Flotilla e le iniziative del governo italiano. Gasparri ha accusato la giornalista di essere stata “ negazionista sugli orrori del 7 ottobre ”, affermando che avrebbe negato il rogo di bambini in quell’occasione. “La Goracci si vergogni”, ha dichiarato in diretta. Le giustificazioni di Gasparri. Il senatore ha rivendicato l’impegno del governo, sottolineando il ruolo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente Mattarella e delle istituzioni italiane nell’assistenza a migliaia di bambini palestinesi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

maurizio gasparri attacca lucia goracci accuse di negazionismo infuria la polemica

© Dayitalianews.com - Maurizio Gasparri attacca Lucia Goracci, accuse di “negazionismo”: infuria la polemica

In questa notizia si parla di: maurizio - gasparri

Maurizio Gasparri, Pensione D’Oro: Ecco Quanto Percepisce Al Mese!

Pensione d’oro di maurizio gasparri: quanto guadagna ogni mese?

Beppe Sala, Maurizio Gasparri azzera la sinistra: "La differenza tra noi e voi"

maurizio gasparri attacca luciaGasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile” - Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto ... fanpage.it scrive

maurizio gasparri attacca luciaGasparri: "Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e incaute, si scusi" - Il presidente dei senatori di FI all'Adnkronos risponde alle polemiche per le sue parole verso l'inviata del Tg3: 'Ha detto che non era vero che il 7 ottobre sono stati bruciati dei bambini, causando ... Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Maurizio Gasparri Attacca Lucia