mattone sospetto a usmate il consulente torna in aula

Torna alla sbarra al Tribunale di Monza la presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Lo scorso giugno era prevista la decisione per i 10 imputati a vario titolo per corruzione e reati tributari, invece la giudice per le udienze preliminari Silvia Pansini ha deciso che vuole risentire il consulente urbanistico della Procura, che verrà convocato in aula questa mattina. Agli inizi di novembre, poi, è stata fissata un’altra udienza, che potrebbe essere della sentenza. A meno che la giudice decida, ad esempio, un’integrazione di indagine oppure di disporre una perizia tecnica d’ufficio. I difensori degli imputati hanno colto con soddisfazione la decisione di approfondire le questioni urbanistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

