Mattinata ripartono i lavori di riqualificazione della Galleria ' Palombari'

A partire da mercoledì 1° e fino a giovedì 30 ottobre 2025, saranno riavviate le attività di riqualificazione ed efficientamento degli impianti all’interno della galleriaPalombari” lungo la SS688 “Di Mattinata”, nel comune di Mattinata, in provincia di Foggia, sospese per agevolare il traffico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Puglia, Anas: lavori di riqualificazione della galleria “Palombari” lungo la SS688 a Mattinata, in provincia di Foggia - Puglia, Anas: lavori di riqualificazione della galleria “Palombari” lungo la SS688 a Mattinata, in provincia di Foggia Bari, 29 settembre 2025 – A partire da mercoledì 1° ottobre e fino a giovedì 30 o ... Come scrive statoquotidiano.it

