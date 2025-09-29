Mattinata ripartono i lavori di riqualificazione della Galleria ' Palombari'
A partire da mercoledì 1° e fino a giovedì 30 ottobre 2025, saranno riavviate le attività di riqualificazione ed efficientamento degli impianti all’interno della galleria “Palombari” lungo la SS688 “Di Mattinata”, nel comune di Mattinata, in provincia di Foggia, sospese per agevolare il traffico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
