Matteo Ricci sconfitto alle elezioni regionali 2025 | I marchigiani hanno scelto la continuità Amarezza per l’avviso di garanzia

Ancona, 29 settembre 2025 - "Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli il mio in bocca al lupo", le prime parole di Matteo Ricci, eurodeputato dem candidato del centrosinistra nelle Marche, sconfitto alle Regionali 2025. Ricci ha spiegato che si è trattato di una battaglia in salita: "Ho dato il 100 percento ma non è bastato", ha detto nella sede elettorale ad Ancona. "Abbiamo costruito un progetto di cambiamento per le Marche perché' siamo molto preoccupati, ma i marchigiani hanno scelto la continuità, sapevamo che era una battaglia complicatissima, mi sono messo a disposizione di questo progetto, ho dato il 200 per cento di quello che potevo dare e penso si sia visto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
