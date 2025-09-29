Matteo Ricci lo sconfitto rosica e accusa il Pd | Per ogni nostro manifesto

Matteo Ricci ha il volto tirato. Quando si presenta davanti ai giornalisti ammette pienamente la sconfitta. Ma le sue parole hanno il sapore della rosicata ma anche dell'accusa, nemmeno troppo velata verso quel campo largo che l'ha sostenuto. "Abbiamo costruito un progetto di cambiamento per le Marche perché siamo molto preoccupati, ma i marchigiani hanno scelto la continuità, sapevamo che era una battaglia complicatissima, mi sono messo a disposizione di questo progetto, ho dato il 200 per cento di quello che potevo dare e penso si sia visto", ha detto Ricci in conferenza stampa commentando i dati delle regionali nelle Marche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

