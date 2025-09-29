Mattarella | Serve pace e collaborazione internazionale

ASTANA – Al mondo serve “pace e collaborazione internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), incontrando oggi ad Astana una rappresentanza della comunità italiana. Il capo dello Stato ha citato ad esempio proprio la collaborazione che si è costruita tra due Paesi così lontani geograficamente ma “così vicini” politicamente come Italia e Kazakistan. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

