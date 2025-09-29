Mattarella | Preoccupazione per riaffiorare di comportamenti unilaterali e uso della forza
“Abbiamo parlato anche della situazione internazionale, con la preoccupazione nel vedere riaffiorare dei comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravamo ormai fossero banditi e in regressione nella storia del mondo” e che “distraggono dalle sfide epocali che l’umanità ha di fronte”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’incontro, ad Astana, con il presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Sono “tendenze che preoccupano Kazakistan e Italia e che manifestano disinteresse per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di benessere, di crescita, di convivenza e di serenità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mattarella in Kazakistan: "Preoccupazione per il riaffiorare dell'unilateralismo" - "Fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo" ha detto il capo dello Stato al termine del colloquio bilaterale ad Astana con il presidente del Kazaki ... Da msn.com