Mattarella | Preoccupazione per riaffiorare di comportamenti unilaterali e uso della forza

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo parlato anche della situazione internazionale, con la preoccupazione nel vedere riaffiorare dei comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravamo ormai fossero banditi e in regressione nella storia del mondo” e che “distraggono dalle sfide epocali che l’umanità ha di fronte”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’incontro, ad Astana, con il presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Sono “tendenze che preoccupano Kazakistan e Italia e che manifestano disinteresse per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di benessere, di crescita, di convivenza e di serenità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

