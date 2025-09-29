Mattarella | Preoccupa riaffiorare unilateralismo e uso della forza
Astana, 29 set. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto con gli onori militari dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. I due Capi di stato si sono intrattenuti a colloquio, al termine del quale hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Con il presidente del Kazakhistan Kassym-Jomart Tokayev "abbiamo parlato anche della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere riaffiorare dai comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
