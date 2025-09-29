Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l’ 81esimo anniversario delle stragi di Marzabotto e Monte Sole: “La libertà conquistata e il riscatto del nostro popolo non potranno mai essere separati dal sacrificio e dal dolore inferto in quei giorni terribili e disperati, in cui donne e uomini, bambini e anziani, vennero uccisi senza alcuna pietà nel cuore del nostro Paese. Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all’impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella: “La Storia insegna, mai più la volontà dominio cancelli i diritti umani”