Mattarella | La Storia insegna mai più la volontà dominio cancelli i diritti umani

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l’ 81esimo anniversario delle stragi di Marzabotto e Monte Sole: “La libertà conquistata e il riscatto del nostro popolo non potranno mai essere separati dal sacrificio e dal dolore inferto in quei giorni terribili e disperati, in cui donne e uomini, bambini e anziani, vennero uccisi senza alcuna pietà nel cuore del nostro Paese. Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all’impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mattarella la storia insegna mai pi249 la volont224 dominio cancelli i diritti umani

© Lapresse.it - Mattarella: “La Storia insegna, mai più la volontà dominio cancelli i diritti umani”

In questa notizia si parla di: mattarella - storia

Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"

Solidarietà a Francesca Albanese sanzionata dagli Usa, la lettera aperta a Mattarella, Meloni e Tajani. Tlon: «Non è il momento di stare in silenzio, la storia ci giudicherà»

Strage di via D'Amelio, Mattarella: "Segno indelebile nella storia italiana"

L'altra storia di Mattarella: Sarajevo non c'entra con i droni russi, ma fa riflettere sul passato e sul presente - Il presidente Mattarella fa un uso semplice, immediato, efficace e necessariamente tortuoso dell’analogia storica. Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Storia Insegna Pi249