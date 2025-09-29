La scuola è ovunque. Ovunque ci siano persone, di ogni età, che vogliono scambiarsi esperienze. Imparare e insegnare, reciprocamente, mai a senso unico. Conoscenza e apprendimento, ma anche valori e umanità, con cui costruire relazioni positive, fondate su responsabilità, partecipazione e rispetto reciproco. E' il messaggio dell'edizione 2025 di "Tutti a scuola”, la cerimonia annuale di apertura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella: la scuola luogo di amicizia, inclusione e rispetto. Ecco le parole che porteremo con noi