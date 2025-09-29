Mattarella in Kazakistan | Strada intitolata a Marco Polo segno di collegamento con Italia
“E’ un onore restituire la visita che ha fatto a Roma, è stato un momento fondamentale delle nostre relazioni, abbiamo impostato tappe importanti di collaborazione. Tutto questo rende le nostre relazioni davvero eccellenti sotto ogni profilo. Economicamente c’è una grande collaborazione, anche sul piano dell’intesa culturale, dell’istruzione e dell’università. L’Italia ha aperto il suo istituto di cultura qui ad Astana ed è il primo nella regione del Centro Asia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro, ad Astana, con il presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri
Mattarella in Kazakistan "Rapporti eccellenti che possiamo accrescere" - I rapporti tra Italia e Kazakistan sono eccellenti e possono essere ulteriormente accresciuti, così il Capo dello Stato