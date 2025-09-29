Il rafforzamento della cooperazione economica è tra gli obiettivi della missione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakistan e in Azerbaigian. Con i due Paesi dell’Asia centrale che sono sempre più rilevanti sotto il profilo strategico, la visita ufficiale si inserisce nel contesto del sodalizio energetico, visto che si tratta di fornitori cruciali di idrocarburi. Ma sia Kazakistan che Azerbaigian hanno iniziato a svincolarsi dall’influenza di Mosca, assumendo in maniera crescente un ruolo di spicco su più livelli: sia quindi per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, ma anche dal punto di vista geopolitico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: cooperazione economica e energia al centro della missione