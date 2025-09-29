Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian | cooperazione economica e energia al centro della missione
Il rafforzamento della cooperazione economica è tra gli obiettivi della missione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakistan e in Azerbaigian. Con i due Paesi dell’Asia centrale che sono sempre più rilevanti sotto il profilo strategico, la visita ufficiale si inserisce nel contesto del sodalizio energetico, visto che si tratta di fornitori cruciali di idrocarburi. Ma sia Kazakistan che Azerbaigian hanno iniziato a svincolarsi dall’influenza di Mosca, assumendo in maniera crescente un ruolo di spicco su più livelli: sia quindi per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, ma anche dal punto di vista geopolitico. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: mattarella - kazakistan
Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri
Mattarella in Kazakistan: “Strada intitolata a Marco Polo segno di collegamento con Italia”
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video
"C'è una grande amicizia che lega Kazakistan e Italia", ha detto #Mattarella nel corso del colloquio con il presidente kazako Tokayev, durante la visita ufficiale nel Paese - X Vai su X
ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Astana, in Kazakistan, per una visita ufficiale. fonte video: Quirinale (ITALPRESS). abr/ - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: cooperazione economica e energia al centro della missione - Il capo dello Stato rafforza i legami con due partner strategici per idrocarburi, tecnologia e infrastrutture. Secondo panorama.it
Il presidente Mattarella in Kazakistan: “abbiamo degli ottimi rapporti, che possiamo sviluppare ulteriormente” - La visita di Mattarella rappresenta il primo viaggio di un capo di Stato italiano in Kazakistan dalla visita del presidente Oscar Luigi Scalfaro, nel 1997 ... Si legge su energiaoltre.it