Mattarella | difendere libertà sempre a ogni latitudine

Milano, 29 set. (askanews) – “Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all’impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione in ricordo dell’eccidio di Marzabotto. “La storia insegna. Della storia un popolo vuol essere costruttore. È questa l’essenza della libertà e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

