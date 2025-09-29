Mattarella ad Astana per rafforzare la cooperazione tra Italia e Kazakistan

A capo dello Stato italiano è stato conferito l'Ordine dell'Amicizia di primo grado

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video

Da Astana, in Kazakistan per l'incontro con l'omologo Tokayev, il Presidente Mattarella interviene sui conflitti internazionali in corso: "Preoccupa il riaffiorare di comportamenti unilaterali con ricorso alla forza militare".

È unanime la solidarietà che arriva dal mondo delle istituzioni e della politica nei confronti di don Maurizio Patriciello. A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, da Astana, gli ha fatto pervenire la sua «vicinanza e solidarietà dopo il g

Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: cooperazione economica e energia al centro della missione - Il capo dello Stato rafforza i legami con due partner strategici per idrocarburi, tecnologia e infrastrutture.

Mattarella in Kazakistan: «Accelerare la nostra cooperazione. Preoccupano unilateralismo e uso della forza» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Astana a tre giorni dall'appello lanciato ai naviganti della Flotilla in viaggio verso Gaza ...