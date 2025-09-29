Matrimonio di Selena Gomez con Benny Blanco le foto più belle e i dettagli dell’abito da sposa

Selena Gomez e Benny Blanco hanno finalmente coronato il loro amore con un matrimonio da favola. Tra sorrisi rubati, abbracci pieni di emozione e scatti che sembrano usciti da un film, ogni dettaglio del grande loro giorno ha regalato agli ospiti e ai fan grande romanticismo e stile. Tra i dettagli più belli, l’abito da sposa di Selena non è passato inosservato: con la sua eleganza senza tempo, il look scelto dalla cantante è apparso perfetto per un giorno in cui amore e bellezza hanno brillato in ogni angolo. Selena Gomez, l’abito da sposa è eleganza senza tempo. Selena Gomez e Benny Blanco si sono detti il fatidico sì sotto il sole della California, trasformando una giornata d’autunno in un vero e proprio sogno romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it

