Mathildis festa medievale a Pontasserchio

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ‘Mathildis’, la Festa Medievale' di Pontasserchio, che farà fare un tuffo nel passato sabato 4 ottobre al Parco della Pace di Pontasserchio, grazie all'organizzazione di Antitesi Teatro Circo e la direzione artistica di Martina Favilla.L’evento a ingresso gratuito, realizzato con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mathildis - festa

mathildis festa medievale pontasserchioMathildis, festa medievale a Pontasserchio - Torna ‘Mathildis’, la Festa Medievale' di Pontasserchio, che farà fare un tuffo nel passato sabato 4 ottobre al Parco della Pace di Pontasserchio, grazie all'organizzazione di Antitesi Teatro Circo e ... Scrive pisatoday.it

Teatro Rossini di Pontasserchio, arriva la rievocazione medievale con "Mathildis" - Sabato 7 dicembre il Teatro Rossini di Pontasserchio vivrà una giornata ricca di eventi e attività per rivivere il fascino del Medioevo. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mathildis Festa Medievale Pontasserchio