Masters of the Universe | la descrizione del primo trailer

Le riprese principali del film live-action Masters of the Universe si sono concluse all’inizio di quest’anno e sono ora in fase di post-produzione. Anche se potrebbe volerci ancora un po’ prima che venga rilasciato ufficialmente un trailer, la descrizione di una versione incompleta del teaser sta circolando online su HeMania.com. A quanto pare, il teaser offre un primo sguardo a diversi personaggi chiave dei MOTU, e sembra che l’attore in motion capture a cui abbiamo visto reagire Nicholas Galitzine (Adam) e Camila Mendes (Teela) in quelle foto dal set interpretasse Cringer, non Beast Man. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

