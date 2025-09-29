Massimo Mauro fa i nomi | La Juventus ha bisogno di questi quattro leader in campo altrimenti farà molta fatica… A chi si riferisce l’ex bianconero!

Massimo Mauro ha parlato così della Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni. Un’analisi lucida, una critica che suona come un campanello d’allarme. L’ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio con l’Atalanta e, pur riconoscendo la solidità del gruppo, ha individuato il vero problema: mancano le prestazioni dei leader. “Mancano i leader, la Juve farà fatica”. Intervenuto a Pressing, l’opinionista Mediaset ha promosso i primi 20 minuti della squadra, ma ha subito smorzato gli entusiasmi. Secondo Mauro, per competere ai massimi livelli, la Signora ha bisogno che i suoi quattro uomini chiave – Bremer, Koopmeiners, Thuram e Yildiz – offrano prestazioni all’ 85-90% in ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

