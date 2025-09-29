Massimo Mauro fa i nomi | La Juventus ha bisogno di questi quattro leader in campo altrimenti farà molta fatica… A chi si riferisce l’ex bianconero!
Massimo Mauro ha parlato così della Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni. Un’analisi lucida, una critica che suona come un campanello d’allarme. L’ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio con l’Atalanta e, pur riconoscendo la solidità del gruppo, ha individuato il vero problema: mancano le prestazioni dei leader. “Mancano i leader, la Juve farà fatica”. Intervenuto a Pressing, l’opinionista Mediaset ha promosso i primi 20 minuti della squadra, ma ha subito smorzato gli entusiasmi. Secondo Mauro, per competere ai massimi livelli, la Signora ha bisogno che i suoi quattro uomini chiave – Bremer, Koopmeiners, Thuram e Yildiz – offrano prestazioni all’ 85-90% in ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: massimo - mauro
Massimo Mauro ricorda Vialli: «Tutta l’Italia, anzi l’Europa, ha riconosciuto il suo valore. Ho sempre detto che Gianluca non si commemora, ma si festeggia»
Massimo Mauro: "L'anno scorso è stato un calvario. Juve, perché non riprendi Chiesa?"
Juventus, Massimo Mauro: “Vlahovic situazione scomoda, Tudor sa toccare le leve giuste”
La #Roma viaggia, il #Milan vince il big match col #Napoli. #Conte, #Gasperini e #Allegri in testa alla classifica. L'allenatore conta? Pare di sì...ne parliamo con Massimo Mauro - X Vai su X
Che si tratti di un campo da gioco o della vita reale, c'è una regola che non cambia: giocare d'anticipo può fare la differenza. ? A #Inspire avremo l’onore di ospitare Massimo Mauro, con cui parleremo del suo impegno con la Fondazione Vialli e Mauro e d - facebook.com Vai su Facebook