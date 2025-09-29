Massese Resiste il fortino del Fucecchio Gli apuani creano tanto ma non passano

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MASSESE 0 FUCECCHIO 0 MASSESE: Gatti, Maffei (46’ Lasagna), Marchini, Zavatto (52’ Biagi), Grasselli (62’ Centonze), Lucaccini, Bertipagani (74’ Mariani), Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi (62’ Baudi). A disp. Cozzolino, Favret, Bacci, Vazio. All. Marselli. FUCECCHIO: Del Bino, Usai, Cioni, Lecceti, Melani, Ghelardoni (45’ Compagnucci) (74’ Modena), Sgherri, Geniotal, Fiorini (62’ Pieri), Lamberta (70’ Badalassi), Princiotta (70’ Cristodaro). A disp. Gori, Berthoxa, Malanchi, Gjoni. All. Menichetti. Arbitro: Laghi di Siena. Note: spettatori 210; angoli 11-2; ammoniti Grasselli, Lucaccini, Pieri; recupero 4’ e 6’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

massese resiste il fortino del fucecchio gli apuani creano tanto ma non passano

© Sport.quotidiano.net - Massese Resiste il fortino del Fucecchio. Gli apuani creano tanto ma non passano

In questa notizia si parla di: massese - resiste

Cerca Video su questo argomento: Massese Resiste Fortino Fucecchio