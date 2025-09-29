Massese Il tecnico Marselli | Ho visto tante palle gol parate prodigiose e salvataggi sulla linea E poi l’arbitro Nulla da dire ai ragazzi la prestazione c’è stata

"Quando crei 89 palle gol, il portiere avversario compie 45 parate fenomenali e la difesa effettua due salvataggi sulla linea c’è poco da imputare alla squadra". Il tecnico Davide Marselli a fine partita non si sente di rimproverare nulla ai suoi ragazzi. "La prestazione c’è stata. Siamo stati sfortunati e forse anche un po’ imprecisi nelle conclusioni ma la squadra ha dato ottime risposte. Le abbiamo provate tutte. Nella ripresa ho fatto entrare tutti i giocatori offensivi ed hanno avuto un buon impatto. Il primo tempo abbiamo creato un po’ meno rispetto alla ripresa ma abbiamo avuto ugualmente le nostre occasioni per sbloccarla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

