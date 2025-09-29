Massacro del Circeo la notte da incubo di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti e il ruolo dell' uomo nero Zitti che a bordo ci sono due morte
Un?auto che sfreccia verso il mare, una villa isolata, tre ragazzi ricchi e annoiati, due ragazze convinte di vivere un?avventura. È la notte del 29 settembre 1975 e la trappola. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: massacro - circeo
Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi
E ancor prima di capire: ascolta la prima puntata del podcast A Nudo – il massacro del Circeo
36 ore Villa Moresca – Ascolta la seconda puntata del podcast A nudo – il massacro del Circeo
Uno degli autori del massacro del Circeo, Angelo Izzo, è ristretto nel Carcere di massima sorveglianza di Velletri. Dopo il primo ergastolo uscì ed uccise di nuovo. La consigliera regionale di opposizione denuncia: "Cancellare la memoria significa tradire le vitti - facebook.com Vai su Facebook
Il massacro del Circeo, 50 anni fa cambiava la violenza degli uomini sulle donne - X Vai su X
Cinquant'anni dopo. Il delitto del Circeo continua a parlarci - “Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta”, disse Donatella, scampata alle sevizie di un delitto che sconvolse l'Italia. Da huffingtonpost.it
Il massacro del Circeo, 50 anni fa cambiava la violenza degli uomini sulle donne - Dopo l’orrore a Villa Moresca, cominciato il 29 settembre del 1975 e durato trentasei ore, l’Italia si interrogò per la prima volta sulla brutalità degli stupri e degli omicidi (che solo di recente ab ... Come scrive unionesarda.it