Il massacro del Circeo rimane una delle pagine più oscure della cronaca nera italiana. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975, due ragazze romane furono rapite e portate in una villa sul litorale laziale, dove subirono ore di violenze. Solo una di loro, Donatella Colasanti, riuscì a sopravvivere. Da allora quella vicenda è diventata un simbolo della brutalità della violenza di genere e delle contraddizioni sociali dell’Italia degli Anni ’70. Negli anni il caso è stato raccontato attraverso film, serie tv e documentari che hanno ricostruito i fatti, mettendone in luce le conseguenze culturali e giudiziarie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Massacro del Circeo, film e serie tv sui fatti del 29 settembre 1975