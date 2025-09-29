Massacro del Circeo film e serie tv sui fatti del 29 settembre 1975
Il massacro del Circeo rimane una delle pagine più oscure della cronaca nera italiana. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975, due ragazze romane furono rapite e portate in una villa sul litorale laziale, dove subirono ore di violenze. Solo una di loro, Donatella Colasanti, riuscì a sopravvivere. Da allora quella vicenda è diventata un simbolo della brutalità della violenza di genere e delle contraddizioni sociali dell’Italia degli Anni ’70. Negli anni il caso è stato raccontato attraverso film, serie tv e documentari che hanno ricostruito i fatti, mettendone in luce le conseguenze culturali e giudiziarie. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi
E ancor prima di capire: ascolta la prima puntata del podcast A Nudo – il massacro del Circeo
36 ore Villa Moresca – Ascolta la seconda puntata del podcast A nudo – il massacro del Circeo
