di Laura Valdesi SIENA "Abbiamo scritto una pagina di storia che resterà eterna". E ancora: "E’ il decimo Masgalano vinto, il terzo consecutivo, il quarto in 11 anni: testimonia l’esistenza di una scuola di alfieri e tamburini di grande prestigio. Ed una scuola esiste perché c’è trasmissione di saperi", rivendica il priore della Torre Massimo Bianchi nella cerimonia di consegna dell’opera realizzata (peraltro) da un’artista di Salicotto, Laura Brocchi che ringrazia "per l’opportunità". E certo avrà cura, nel museo della Contrada, del Masgalano. Tantissimi i torraioli ieri in Piazza, ancora più numerosi quelli alla cena nel rione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Masgalano alla Torre: "Il decimo, grande scuola. Trasmissione dei saperi"