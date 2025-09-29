MASCHIO GASPARDO inaugura un nuovo Full Line Store in Slovenia

Voklo Šen?ur, Slovenia, 26 settembre 2025 – MASCHIO GASPARDO, gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, ha inaugurato a Voklo Šen?ur, nei pressi di Lubiana (Slovenia), un nuovo Full Line Store con il partner locale Euro Globtrade, azienda storica fondata nel 1991 e punto di riferimento nella distribuzione di macchine agricole nel Paese. Euro Globtrade è specializzata nella vendita di macchinari e attrezzature agricole per tutte le principali fasi della lavorazione del terreno e garantisce consulenza tecnica e assistenza qualificata ai propri clienti. La Società collabora da 5 anni con BKL d. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

