Mascalucia approva Il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia

Cataniatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Mascalucia ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di un passo storico per la comunità, che recepisce le normative nazionali e regionali e definisce procedure chiare per l’assegnazione a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

