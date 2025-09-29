MarzabottoMattarella | difendere libertà

12.17 "Ricordare è un dovere, è un seme di umanità che va sempre coltivato perché contiene i valori fondativi della nostra comunità.E' spinta all'impegno che non accada mai più, che le volontà di dominio cancellino i diritti umani e le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità". Così il capo dello Stato Mattarella nel ricordare le stragi naziste di Marzabotto. "La storia insegna. Un popolo vuol essere costruttore: è l'essenza della libertà e dell'indipendenza, sempre difese,ovunque,senza opportunismi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it