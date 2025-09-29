Marzabotto Mattarella | Ricordare è un dovere volontà di dominio non cancellino diritti umani

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "A Marzabotto e a Monte Sole, dove la ferocia nazista giunse al culmine della propria disumanità e dove la guerra divenne indiscriminato sterminio, sono piantate le radici della Repubblica. La Costituzione italiana, e lo stesso progetto di Europa, nacquero da quel sangue innocente per costruire una nuova civiltà di democrazia e di pace. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marzabotto - mattarella

marzabotto mattarella ricordare 232Marzabotto, Mattarella: “Ricordare &#232; un dovere, volontà di dominio non cancellino diritti umani” - "A Marzabotto e a Monte Sole, dove la ferocia nazista giunse al culmine della propria disumanità e dove la guerra divenne indiscriminato sterminio, sono piantate le radici della Repubbli ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marzabotto Mattarella Ricordare 232