Marzabotto il monito di Mattarella | La sete di potere non cancelli i diritti umani

«Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all'impegno perchè non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità». E' un passaggio della dichiarazione del Presidente.

"In questo momento storico, in pieno contrasto con le attese dell'umanità, in ogni continente riemergono ombre che si pensava non dovessero più avere spazio, di chi vuole reintrodurre guerre di ..."