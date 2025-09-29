Martusciello | Con le imprese di Confindustria Caserta contro le distorsioni dell’Asi
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Luigi Della Gatta, presidente di Confindustria Caserta, ha denunciato con forza una situazione che va avanti da troppo tempo: imprese costrette a pagare oneri e affrontare contenziosi con l’ASI senza ricevere in cambio i servizi e le infrastrutture di cui avrebbero diritto. Le aziende non chiedono privilegi ma strade, collegamenti, legalità e trasparenza per poter crescere e competere. Forza Italia è al fianco di Confindustria e di tutto il tessuto produttivo di Terra di Lavoro. Se il consorzio non riesce più a svolgere il suo ruolo, bisogna cambiare passo: meno burocrazia, più infrastrutture, più regole certe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: martusciello - imprese
