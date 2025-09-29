Martina Colombari si commuove parlando di Ballando | Non mi sento sexy criticata perché sono poco emotiva

Martina Colombari ha parlato del suo debutto a Ballando con le Stelle. La concorrente si è commossa parlando dell'esperienza e ha rivelato alcuni retroscena: "Non mi sento sexy, pensavo di essere in menopausa invece il programma mi ha sbloccata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - colombari

L'ex calciatore ha raccontato i problemi e le dipendenze del figlio. Ma ha anche ringraziato la moglie Martina Colombari: «Senza di lei non so come avremmo fatto. La guardavo e mi dicevo: "Ma guarda questa donna cosa ha dentro"»

Martina Colombari e Costacurta parlano del figlio Achille

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci corteggia la D’Urso e Martina Colombari

Il #paese sostiene la nostra Martina Colombari a Ballando con le stelle ambasciatrice della Città di Riccione e dell’energia romagnola! aiutaci anche tu basta un like #likeperMartina - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari è brava, ma questa coreografia non l’ha valorizzata per nulla. Il maestro non l’ha aiutata nella prima puntata. Anziché camuffare la sua tensione, l’ha esposta maggiormente #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Martina Colombari: “Non mi è concesso di soffrire” e parla dei problemi del figlio a La volta buona - Martina Colombari a La volta buona parla dei problemi del figlio, di come è riuscita a reggere tutto ... Riporta ultimenotizieflash.com

“Ci vedono su un piedistallo ma non è così”: Martina Colombari si commuove in tv - Protagonista a Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha deciso di mettersi a nudo sul palco e anche a La Volta Buona. Scrive donnaglamour.it