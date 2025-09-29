Martina Colombari mette in imbarazzo Caterina Balivo in diretta | Ha l’ascella pezzata sdoganiamo anche questo

Momento di imbarazzo per Caterina Balivo a La volta buona. Martina Colombari si è accorta di un dettaglio che riguardava la conduttrice e lo ha fatto notare di fronte alle telecamere: “Hai l’ascella pezzata. Alza le braccia e sdoganiamo il fatto che anche noi donne sudiamo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - colombari

L'ex calciatore ha raccontato i problemi e le dipendenze del figlio. Ma ha anche ringraziato la moglie Martina Colombari: «Senza di lei non so come avremmo fatto. La guardavo e mi dicevo: "Ma guarda questa donna cosa ha dentro"»

Martina Colombari e Costacurta parlano del figlio Achille

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci corteggia la D’Urso e Martina Colombari

Il #paese sostiene la nostra Martina Colombari a Ballando con le stelle ambasciatrice della Città di Riccione e dell’energia romagnola! aiutaci anche tu basta un like #likeperMartina - facebook.com Vai su Facebook

Martina Colombari è brava, ma questa coreografia non l’ha valorizzata per nulla. Il maestro non l’ha aiutata nella prima puntata. Anziché camuffare la sua tensione, l’ha esposta maggiormente #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Martina Colombari mette in imbarazzo Caterina Balivo in diretta: “Ha l’ascella pezzata, sdoganiamo anche questo” - Martina Colombari si è accorta di un dettaglio che riguardava la conduttrice e lo ha fatto ... Si legge su fanpage.it

Martina Colombari e la distasi addominale: “Ho un buco in mezzo alla pancia” - Martina Colombari sarà tra le grandi protagoniste della nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che partirà il prossimo 27 settembre. Lo riporta fanpage.it