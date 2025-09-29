Martina Colombari commenta le critiche ricevute a Ballando | le confidenze private emozionano Caterina Balivo

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esordio di Martina Colombari sulla pista di Ballando con le stelle è stato accompagnato dalle critiche al suo eccessivo autocontrollo: nel tango con Luca Favilla la modella è apparsa poco propensa a lasciarsi andare e troppo attenta a una performance che così è risultata poco sentita. Riguardo. 🔗 Leggi su Today.it

L'ex calciatore ha raccontato i problemi e le dipendenze del figlio. Ma ha anche ringraziato la moglie Martina Colombari: «Senza di lei non so come avremmo fatto. La guardavo e mi dicevo: "Ma guarda questa donna cosa ha dentro"»

Martina Colombari e Costacurta parlano del figlio Achille

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci corteggia la D’Urso e Martina Colombari

martina colombari commenta criticheLa volta buona, Martina Colombari risponde alle critiche dopo Ballando: “Non è facile” - E’ in onda un nuovo appuntamento de La volta buona, il programma condotto ogni giorno sui teleschermi di Rai 1 da Caterina Balivo. Lo riporta msn.com

martina colombari commenta criticheBallando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti" - Martina ha dichiarato di non temere il giudizio della giuria, anzi lo considera un’opportunità di crescita: ... Riporta comingsoon.it

