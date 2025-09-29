Martina Colombari commenta le critiche ricevute a Ballando | le confidenze private emozionano Caterina Balivo
L'esordio di Martina Colombari sulla pista di Ballando con le stelle è stato accompagnato dalle critiche al suo eccessivo autocontrollo: nel tango con Luca Favilla la modella è apparsa poco propensa a lasciarsi andare e troppo attenta a una performance che così è risultata poco sentita. Riguardo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: martina - colombari
L'ex calciatore ha raccontato i problemi e le dipendenze del figlio. Ma ha anche ringraziato la moglie Martina Colombari: «Senza di lei non so come avremmo fatto. La guardavo e mi dicevo: "Ma guarda questa donna cosa ha dentro"»
Martina Colombari e Costacurta parlano del figlio Achille
Ballando con le Stelle: Milly Carlucci corteggia la D’Urso e Martina Colombari
Il #paese sostiene la nostra Martina Colombari a Ballando con le stelle ambasciatrice della Città di Riccione e dell’energia romagnola! aiutaci anche tu basta un like #likeperMartina - facebook.com Vai su Facebook
Martina Colombari è brava, ma questa coreografia non l’ha valorizzata per nulla. Il maestro non l’ha aiutata nella prima puntata. Anziché camuffare la sua tensione, l’ha esposta maggiormente #BallandoConLeStelle - X Vai su X
La volta buona, Martina Colombari risponde alle critiche dopo Ballando: “Non è facile” - E’ in onda un nuovo appuntamento de La volta buona, il programma condotto ogni giorno sui teleschermi di Rai 1 da Caterina Balivo. Lo riporta msn.com
Ballando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti" - Martina ha dichiarato di non temere il giudizio della giuria, anzi lo considera un’opportunità di crescita: ... Riporta comingsoon.it