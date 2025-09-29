Marta Kostyuk in rosso fuoco | lo slip dress fa faville sul red carpet di Pechino

Marta Kostyuk incendia il party del China Open: con indosso un abito rosso satinato e scollato, ha trasformato il red carpet in passerella. Marta Kostyuk ha fatto scintille. Nel vero senso della parola. Durante il gala-aperitivo riservato ai partecipanti del China Open, la tennista ucraina ha regalato ai presenti – e al popolo dei social che si è poi goduto lo spettacolo da casa – un’immagine che difficilmente sarà dimenticata. (Instagram) – Ilveggente.it La campionessa, sempre bellissima ed elegante, ha sfoggiato un abito rosso fuoco in satin, più precisamente uno slip dress, con una scollatura che valorizzava il décolleté e un taglio sensuale che metteva in risalto la sua silhouette, modellata dal duro allenamento al quale si sottopone per essere una delle migliori tenniste al mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

