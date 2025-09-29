Marta Kostyuk in rosso fuoco | lo slip dress fa faville sul red carpet di Pechino
Marta Kostyuk incendia il party del China Open: con indosso un abito rosso satinato e scollato, ha trasformato il red carpet in passerella. Marta Kostyuk ha fatto scintille. Nel vero senso della parola. Durante il gala-aperitivo riservato ai partecipanti del China Open, la tennista ucraina ha regalato ai presenti – e al popolo dei social che si è poi goduto lo spettacolo da casa – un’immagine che difficilmente sarà dimenticata. (Instagram) – Ilveggente.it La campionessa, sempre bellissima ed elegante, ha sfoggiato un abito rosso fuoco in satin, più precisamente uno slip dress, con una scollatura che valorizzava il décolleté e un taglio sensuale che metteva in risalto la sua silhouette, modellata dal duro allenamento al quale si sottopone per essere una delle migliori tenniste al mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: marta - kostyuk
Dritti e bikini: le “100 ore” di Marta Kostyuk che infiammano Instagram
Billie Jean King Cup: l’emozione di Marta Kostyuk durante l’esecuzione dell'inno nazionale ucraino #SlavaUkraini - facebook.com Vai su Facebook
Cambio nel doppio ucraino a Shenzhen Non gioca Nadiia Kichenok , al suo posto Marta Kostyuk ad affiancare l'altra sorella Scelta sorprendente di Illya Marchenko, che punta sulla ottima forma di Kostyuk rinunciando agli automatismi che una coppia r - X Vai su X
La cagnolina Marta salvata dai Vigili del Fuoco a Genova: era intrappolata nella tana di una volpe - Domenica Marta è rimasta incastrata nella tanta di una volpe mentre si trovava in località Marmassana, una piccola frazione di Isola del Cantone di appena 24 abitanti. Riporta fanpage.it