Marta Kostyuk in rosso fuoco | lo slip dress fa faville sul red carpet di Pechino

Ilveggente.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marta Kostyuk incendia il party del China Open: con indosso un abito rosso satinato e scollato, ha trasformato il red carpet in passerella. Marta Kostyuk ha fatto scintille. Nel vero senso della parola. Durante il gala-aperitivo riservato ai partecipanti del China Open, la tennista ucraina ha regalato ai presenti – e al popolo dei social che si è poi goduto lo spettacolo da casa – un’immagine che difficilmente sarà dimenticata. (Instagram) – Ilveggente.it La campionessa, sempre bellissima ed elegante, ha sfoggiato un abito rosso fuoco in satin, più precisamente uno slip dress, con una scollatura che valorizzava il décolleté e un taglio sensuale che metteva in risalto la sua silhouette, modellata dal duro allenamento al quale si sottopone per essere una delle migliori tenniste al mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

marta kostyuk in rosso fuoco lo slip dress fa faville sul red carpet di pechino

© Ilveggente.it - Marta Kostyuk in rosso fuoco: lo slip dress fa faville sul red carpet di Pechino

In questa notizia si parla di: marta - kostyuk

Dritti e bikini: le “100 ore” di Marta Kostyuk che infiammano Instagram

La cagnolina Marta salvata dai Vigili del Fuoco a Genova: era intrappolata nella tana di una volpe - Domenica Marta è rimasta incastrata nella tanta di una volpe mentre si trovava in località Marmassana, una piccola frazione di Isola del Cantone di appena 24 abitanti. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marta Kostyuk Rosso Fuoco