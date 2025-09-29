Marsiglia-Ajax Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Tanti gol al Velodrome

Seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League con il Marsiglia di De Zerbi di scena al Velodrome contro l’Ajax di Heitinga.  I Phoceens vengono da una settimana vissuta ad altissimo livello, prima con la vittoria nel Classique contro il PSG e poi con il successo nel recupero sul campo dello Strasburgo. Tre punti importantissimi che mantengono la squadra in vetta e alzano enormemente le quotazioni del tecnico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Marsiglia-Ajax (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Marsiglia-Ajax: prima gioia per De Zerbi

Champions League 2025-2026: Olympique Marsiglia-Ajax, le probabili formazioni - 1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, Nadir, Hojbjerg, Gomes; Greenwood, Paixao; Gouiri. Si legge su sportal.it

marsiglia ajax champions leaguePronostico Marsiglia-Ajax: prima gioia per De Zerbi - Ajax è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

