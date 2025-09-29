Marsiglia-Ajax Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League con il Marsiglia di De Zerbi di scena al Velodrome contro l’Ajax di Heitinga. I Phoceens vengono da una settimana vissuta ad altissimo livello, prima con la vittoria nel Classique contro il PSG e poi con il successo nel recupero sul campo dello Strasburgo. Tre punti importantissimi che mantengono la squadra in vetta e alzano enormemente le quotazioni del tecnico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Ajax (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: marsiglia - ajax

#Marsiglia-#Ajax, il Governo vieta l’accesso dei tifosi olandesi in Francia - X Vai su X

RAFAEL MARTÍN VÁZQUEZ Oggi gli anni Rafael Martin Vazquez, leggenda del Real Madrid con una importante esperienza anche in Serie A, al Torino. Carriera: Real Madrid Torino Olympique Marsiglia Real Madrid Deportivo La - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Marsiglia-Ajax 30 Settembre: in arrivo l’ottava scorpacciata? - Ajax, partita cruciale della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 30 settembre 2025 alle 21:00: chi conquisterà i primi punti euro ... bottadiculo.it scrive

Champions League 2025/2026: partite della seconda giornata, dove vederle (diretta TV e streaming) e probabili formazioni di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta - Champions League 2025/2026, seconda giornata: dove vedere Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in tv e streaming. Si legge su atomheartmagazine.com