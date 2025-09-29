Marsciano addio allo sportello della banca | scatta la protesta
Un altro pezzo della Marsciano che lavora e produce scompare, in silenzio, quasi senza che nessuno se ne accorga. Negli ultimi giorni, senza clamori, ha chiuso i battenti la filiale di Intesa San Paolo in città. I correntisti sono stati dirottati verso la sede di Deruta, con direzione operativa a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: marsciano - addio
