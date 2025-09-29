Marquez lezione a se stesso Nove mondiali e saggezza

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un urlo liberatorio, trattenuto per ben 2184 giorni. Sei anni sono passati da quando Marc Marquez vinse con Honda il suo ottavo titolo, il sesto in Motogp. In mezzo un calvario fatto di infortuni, decisioni sbagliate, il rischio di ritirarsi per il braccio che non guariva, e poi tanta forza e scelte audaci per tornare sulla vetta del mondo. Il Cannibale torna a vincere e si prende il nono titolo uguagliando il grande rivale Valentino, proprio a Motegi, sulla pista di casa della Honda con cui aveva vinto ben sei titoli iridati della classe regina. Sul podio con lui un ritrovato Bagnaia, che con le scelte tecniche a lui più favorevoli ha firmato un weekend perfetto (pole, vittoria Sprint e Gp). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

marquez lezione a se stesso nove mondiali e saggezza

© Ilgiornale.it - Marquez, lezione a se stesso. Nove mondiali e saggezza

In questa notizia si parla di: marquez - lezione

marquez lezione stesso noveMarquez, lezione a se stesso. Nove mondiali e saggezza - Marc conquista il titolo 5 anni dopo aver rischiato il ritiro, affianca Rossi e punta Ago: "Ho imparato dagli errori" ... Lo riporta msn.com

marquez lezione stesso noveMarquez ha nove vite, il tiranno in Ducati raggiunge Rossi - Con il secondo posto in Giappone dietro a Bagnaia, lo spagnolo della Ducati ha conquistato il titolo della Motogp ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marquez Lezione Stesso Nove