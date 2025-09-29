marquez lezione a se stesso nove mondiali e saggezza

Un urlo liberatorio, trattenuto per ben 2184 giorni. Sei anni sono passati da quando Marc Marquez vinse con Honda il suo ottavo titolo, il sesto in Motogp. In mezzo un calvario fatto di infortuni, decisioni sbagliate, il rischio di ritirarsi per il braccio che non guariva, e poi tanta forza e scelte audaci per tornare sulla vetta del mondo. Il Cannibale torna a vincere e si prende il nono titolo uguagliando il grande rivale Valentino, proprio a Motegi, sulla pista di casa della Honda con cui aveva vinto ben sei titoli iridati della classe regina. Sul podio con lui un ritrovato Bagnaia, che con le scelte tecniche a lui più favorevoli ha firmato un weekend perfetto (pole, vittoria Sprint e Gp). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

