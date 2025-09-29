Marmomac 2025 nasce la joint venture ' Hima Soul'
Verona, 29 set. (askanews) - Il marmo accompagna da sempre la storia dell'architettura e del design, e oggi continua a essere al centro di un mercato globale in crescita, stimato in oltre 40 miliardi di dollari nel 2024 e previsto in ulteriore aumento nei prossimi anni. È in questo contesto che nasce Hima Soul, joint venture presentata a Verona in occasione di Marmomac 2025. Stefano Ghirardi, AD di Marmi Ghirardi, ha dichiarato: "Questa partnership ci vede protagonisti per lo sviluppo di mercati internazionali. Credo che dal primo giorno i riscontri siano molto positivi, abbiamo ricevuto sin da subito grandi interessi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
