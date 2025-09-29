Marmo architettura e visione | debutta in Europa il gruppo MGIC

Verona, 29 set. (askanews) - La fiera veronese Marmo+Mac è stata l'occasione per il debutto in Europa dell'azienda Marble & Granite International Co. Ltd., che da decenni sviluppa tecnologie e processi applicabili e tutto lo spettro del design contemporaneo e ambisce a portare in Europa le proprie competenze tecniche sviluppate nel contesto mediorientale su progetti istituzionali e architetture monumentali. "È la nostra prima volta a Verona - ha detto ad askanews Mouhannad Sawaf, Business Development Director di MGIC - ed è un'ottima vetrina per presentare MGIC e la sua identità corporate. In un certo senso ci consente di arrivare non solo in Europa, perché in realtà stiamo guardando a tutti i mercati importanti nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

