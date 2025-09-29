Mario il nonno monzese da 250mila follower finisce in tv

Famoso lo è già, grazie a 250mila follower su Tik Tok e Instagram che lo seguono tutti i giorni sui social. Un successo, il suo, che anche la Rai ha voluto celebrare chiamandolo come ospite negli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma.Nonno Mario, il 92enne monzese star dei social, nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it