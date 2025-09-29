Marianucci l' agente | Ha delle colpe sul primo gol ma dopo non è andato in tilt

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci aspettavamo tutti un esordio migliore e se lo aspettava anche il ragazzo. Bisogna però tener conto di dove è avvenuto il debutto, ovvero contro il Milan in uno stadio che sappiamo quanta pressione mette, figuriamoci a un giovane. In più la difesa era totalmente nuova e messa insieme in totale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marianucci - agente

L’agente di Marianucci: «Conte fa giocare chi merita. Sarà il campo a decidere»

Marianucci, parla l’agente Giuffredi: “Gli ho dato un consiglio preciso. Deve assolutamente…”

marianucci agente ha colpeL'agente di Marianucci: "Chi fa i bilanci gara dopo gara non è degno di parlare di calcio" - Luca Marianucci ieri ha debuttato da titolare con il Napoli contro il Milan, sbagliando in maniera evidente sul primo gol di Saelemaekers. Come scrive tuttomercatoweb.com

marianucci agente ha colpeAg. Marianucci: “Non è andato in tilt dopo l’errore! Esordio difficile a Milano in una nuova difesa” - Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, è intervenuto all'indomani del debutto dell'ex Empoli in azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci aspettavamo tutti ... Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Marianucci Agente Ha Colpe