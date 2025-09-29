Maria Luisa Gota Eurizon - Intesa Sanpaolo | Eurizon gestisce circa 400 miliardi di euro ora il focus è sugli ETF per attrarre i giovani investitori

L' Amministratore Delegato di Eurizon ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: "La nostra nuova gamma di ETF andrà a servire le piattaforme digitali di gruppo nell'ottica di soddisfare i clienti più giovani" Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato di Eurizon, ha raccontato a Il Giornale d'Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maria Luisa Gota (Eurizon - Intesa Sanpaolo):"Eurizon gestisce circa 400 miliardi di euro, ora il focus è sugli ETF per attrarre i giovani investitori"

In questa notizia si parla di: maria - luisa

Il mistero delle Dolomiti: il cold case di Maria Luisa De Cia, tra rituali, silenzi e sospetti

Il prefetto saluta il questore Maria Luisa di Lorenzo

Una comunità sempre più longeva: Galatone festeggia i 103 anni di Maria Luisa Caputo

Grazie Ussana? Al Comitato che ci ha riservato una bella ospitalità e al pubblico che ci ha accolto con grande affetto. A medas annos chin salude ? Ci vediamo stasera ad ANELA, ore 21.45? #marialuisacongiutour2025 #marialuisacongiusamus - facebook.com Vai su Facebook

Eurizon, Gota: ETF attivi a inizio 2026, fondo su PMI quotate per clienti istituzionali - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Lo riporta teleborsa.it

Eurizon, Gota: fondo per PMI quotate farà "raccolta interessante", primi ad essere autorizzati - Il fondo di Eurizon sulle PMI quotate nell'ambito del Fondo Nazionale Strategico di CDP farà "una raccolta interessante, abbiamo un'idea di ... Segnala teleborsa.it