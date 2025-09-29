Roma, 29 set. (askanews) - Maria Grazia Chiuri, la stilista che solo quattro mesi fa aveva lasciato, dopo nove anni, la direzione creativa di Dior, presenta la sua nuova avventura. A Roma, la sua città, cinque anni fa ha acquistato e poi magnificamente restaurato lo storico Teatro della Cometa, e ora insieme alla figlia Rachele Regini e ai responsabili del Comitato scientifico Lorenzo Salveti, Massimo Spada, e Sara Castiglioni, ha presentato i primi spettacoli in programma. "Siamo molto felici, personalmente sono molto felice che, una volta che il teatro è stato restaurato, può iniziare questa prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maria Grazia Chiuri a Roma presenta il suo Teatro della Cometa