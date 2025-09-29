Maria Grazia Chiuri a Roma presenta il suo Teatro della Cometa
Roma, 29 set. (askanews) - Maria Grazia Chiuri, la stilista che solo quattro mesi fa aveva lasciato, dopo nove anni, la direzione creativa di Dior, presenta la sua nuova avventura. A Roma, la sua città, cinque anni fa ha acquistato e poi magnificamente restaurato lo storico Teatro della Cometa, e ora insieme alla figlia Rachele Regini e ai responsabili del Comitato scientifico Lorenzo Salveti, Massimo Spada, e Sara Castiglioni, ha presentato i primi spettacoli in programma. "Siamo molto felici, personalmente sono molto felice che, una volta che il teatro è stato restaurato, può iniziare questa prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maria - grazia
Morta Maria Grazia Maioli: “Energica e schietta. Sono sue le scoperte più importanti”
Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi…
Da Maria Grazia Cucinotta a Cesare Bocci: al via il Premio Solidarietà a Vulcano
Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata Una testimonianza in prima persona di un fatto di cronaca italiana, ma soprattutto la ricerca delle proprie origini. Maria Grazia Calandrone ricostruisce minuziosamente la vita di sua madre biologica, Lucia Gr - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Paolo Regini, marito di Maria Grazia Chiuri - Paolo Regini è il marito della famosa stilista Maria Grazia Chiuri: scopri chi è, cosa fa nella vita e tutte le informazioni sul suo conto. Si legge su donnaglamour.it
Chi è Rachele Regini, cultural advisor di Dior e figlia di Maria Grazia Chiuri - Ecco una panoramica sulla figlia di Maria Grazia Chiuri, nome iconico del panorama fashion internazionale. Scrive donnaglamour.it