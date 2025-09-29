Maria De Filippi batte Milly Carlucci ma è solo l’inizio della sfida Tu Si Que Vales-Ballando con le stelle
Il sabato sera televisivo ha sempre il sapore di una sfida che va oltre gli ascolti: è un derby culturale, un rito collettivo che oppone linguaggi, stili e pubblici. Da una parte l’inossidabile eleganza di Ballando con le Stelle, che con la ventesima edizione continua a essere un punto fermo della Rai. Dall’altra l’irriverenza pop e il meccanismo perfetto di Tu Sì Que Vales, vera macchina da share. Il verdetto della prima serata è chiaro: 4.024.000 spettatori e il 28,5% per Canale 5, contro i 2.994.000 e il 23% di Rai1. E persino a notte fonda, con il segmento Buonanotte, De Filippi resta in testa: 1. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: maria - filippi
Temptation Island, Antonio e Valentina: Il clamoroso retroscena sul lavoro per Maria De Filippi
Litigio con maria de filippi: la confessione choc dopo amici
“Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”
Riapre la scuola di Amici: Maria De Filippi accoglie i nuovi talenti, tra ritorni e ospiti speciali. Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi battezza #Haka un nuovo programma di rai tre con Stefano Buttafuoco! "Meno male che ci sono i nuovi programmi... io ho sempre gli stessi titoli, cerco di cambiare il contenuto "? Queen #MariaDeFilippi #AscoltiTv - X Vai su X
Maria De Filippi si trasforma in Orietta Berti e con il Maestro Vessicchio-Fedez travolge “Tu Si Que Vales”. Il duetto “Mille” diventa virale – VIDEO - sync di 'Mille' insieme al Maestro Vessicchio- Si legge su ilfattoquotidiano.it
Milly Carlucci battuta da Maria De Filippi: la reazione della conduttrice di Ballando con le Stelle - Brutto colpo per Milly Carlucci che perde la prima sfida del sabato sera: la conduttrice di Ballando con le stelle commenta gli ascolti. Come scrive donnaglamour.it