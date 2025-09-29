Il sabato sera televisivo ha sempre il sapore di una sfida che va oltre gli ascolti: è un derby culturale, un rito collettivo che oppone linguaggi, stili e pubblici. Da una parte l’inossidabile eleganza di Ballando con le Stelle, che con la ventesima edizione continua a essere un punto fermo della Rai. Dall’altra l’irriverenza pop e il meccanismo perfetto di Tu Sì Que Vales, vera macchina da share. Il verdetto della prima serata è chiaro: 4.024.000 spettatori e il 28,5% per Canale 5, contro i 2.994.000 e il 23% di Rai1. E persino a notte fonda, con il segmento Buonanotte, De Filippi resta in testa: 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maria De Filippi batte Milly Carlucci, ma è solo l’inizio della sfida Tu Si Que Vales-Ballando con le stelle