Margherita Apone lavora come ricercatrice alla Casa delle Donne di Bologna cura la logistica per DiRe e organizza laboratori presso l' associazione Micce

M argherita Apone (Milano, 1994) è attivista femminista, antropologa ed esperta di gender equity. Collabora con la Casa delle Donne di Bologna ( casadelledonne.it ), D.I.Re ( direcontrolaviolenza.it ) e MICCE ( micce.it ): «Faccio del mio attivismo una professione dal 2021, occupandomi, da volontaria, della ricerca dati per l’Atlante interattivo dei femminicidi in Italia, mappatura on line che evidenzia come il fenomeno riguardi ogni età, censo, regione ». Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo X Leggi anche › Il lavoro di cura, al centro: così l’economia femminista cambierà il mondo Da quando è stato coniato il termine “femminicidio”, nel 1992, l’uccisione di donne per mano di uomini in Italia è pressoché stabile (109 nel 2023, 103 al 19 dicembre 2024, dati Casa delle Donne). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Margherita Apone lavora come ricercatrice alla Casa delle Donne di Bologna, cura la logistica per Di.Re e organizza laboratori presso l'associazione Micce

In questa notizia si parla di: margherita - apone

Roberta, Margherita, Andreina e Luca: chi sono i 4 giovani ricercatori oncologici che potrebbero cambiare il futuro della cura dei tumori - Il 4 giugno la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano celebra la Giornata della Ricerca e dei Ricercatori, un’occasione per raccontare i volti, i risultati e le sfide dell'oncologia. Da vanityfair.it