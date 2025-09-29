Marco Casamonti | Lo Stato ha smesso da tempo di commissionare la bellezza

L'architetto, che non vuol essere chiamato «archistar»: «Nelle case popolari di Fanfani doveva esserci sempre una statua. La norma c'è ancora, ma è disattesa».

Supercoppa europea, si gioca a Udine nel ‘nuovo’ stadio ristrutturato da Marco Casamonti

Marco Casamonti's new book "Architecture. Art for Living", published by Forma Edizioni, traces 30 years of transformation — from 1996 to 2025 — through his words, projects, and the work of Archea Associati, blending architecture, design, and visual arts into

Architettura, menzione d'onore agli International Award al progetto del fiorentino Casamonti - Il progetto Auris Residenze, firmato dall'architetto fiorentino Marco Casamonti / Archea Brasil, ha ricevuto la menzione d'onore per l'International Architectur Award 2025, uno dei premi più prestigio ...

Marco Casamonti, chi è l'architetto che ha ristrutturato lo stadio di Udine (teatro della Supercoppa europea tra Psg e Tottenham) - Una vetrina affascinante per l'Italia e per Udine, con lo stadio dell'Udinese che domani ospiterà la finale della Supercoppa europea tra il Paris Saint-