Marco Belinelli nuovo ambassador di Geely Italia Al via partnership con la Lega Basket Serie A
Marco Belinelli, simbolo della pallacanestro italiana e unico giocatore del nostro Paese ad aver vinto un titolo NBA, è il nuovo ambassador di Geely Italia. Il campione bolognese, fresco di ritiro dall’attività agonistica e capitano della Virtus Bologna Campione d’Italia 2025. “Sono orgoglioso di diventare Ambassador di Geely in Italia – ha dichiarato Belinelli –. Nella mia carriera ho sempre dato il massimo, con passione e spirito di squadra. In Geely ritrovo gli stessi valori: innovazione, responsabilità e voglia di guardare sempre oltre”. Oltre al premio alla carriera conferitogli dalla Lega Basket Serie A (LBA), Belinelli ha ricevuto il nuovo SUV elettrico Geely EX5, simbolo dell’ingresso ufficiale del brand nel mercato italiano e della sua visione di mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
