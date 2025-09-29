marco belinelli nuovo ambassador di geely italia al via partnership con la lega basket serie a

Marco Belinelli, simbolo della pallacanestro italiana e unico giocatore del nostro Paese ad aver vinto un titolo NBA, è il nuovo ambassador di Geely Italia. Il campione bolognese, fresco di ritiro dall’attività agonistica e capitano della Virtus Bologna Campione d’Italia 2025. “Sono orgoglioso di diventare Ambassador di Geely in Italia – ha dichiarato Belinelli –. Nella mia carriera ho sempre dato il massimo, con passione e spirito di squadra. In Geely ritrovo gli stessi valori: innovazione, responsabilità e voglia di guardare sempre oltre”. Oltre al premio alla carriera conferitogli dalla Lega Basket Serie A (LBA), Belinelli ha ricevuto il nuovo SUV elettrico Geely EX5, simbolo dell’ingresso ufficiale del brand nel mercato italiano e della sua visione di mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

