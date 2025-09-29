MarcheMeloni | premiato lavoro Acquaroli

18.30 "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua Regione e i suoi cittadini". Così sui social la premier Meloni sul risultato di Acquaroli, candidato del Centrodestra. FdI è il primo partito nella Marche. "Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro", conclude Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it