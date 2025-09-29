Marchegiani non condivide quella scelta di Tudor | Contro l’Atalanta era più una partita per questo giocatore L’analisi e a chi ha fatto riferimento!

Marchegiani, ex portiere ed ora opinionista, si è espresso così a proposito di quella scelta di formazione di Tudor in Juve Atalanta. Le sue parole. Un’analisi lucida, una critica costruttiva. Dagli studi di Sky Sport, l’ex portiere e oggi apprezzato opinionista, Luca Marchegiani, ha analizzato il pareggio della Juventus contro l’Atalanta, puntando il dito contro una scelta iniziale di Igor Tudor e su un preoccupante calo fisico e mentale della squadra. “Era più una partita da Vlahovic che da Openda”. Secondo Marchegiani, la scelta di schierare Loïs Openda dal primo minuto non ha pagato. « Forse la partita contro l’Atalanta era più una partita da Vlahovic che da Openda », ha spiegato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

